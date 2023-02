Джейхун Байрамов: мы верим, что однажды справедливость восторжествует

Мы верим, что однажды справедливость восторжествует.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации на странице в Twitter главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Прошел 31 год со дня ужасного геноцида против Азербайджана в Ходжалы. С глубокой скорбью чтим память жертв Ходжалинского геноцида, подвергшихся политике массовых убийств, ненависти и расовой дискриминации Армении. Мы верим, что однажды справедливость восторжествует", - подчеркивается в сообщении.