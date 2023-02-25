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Джейхун Байрамов: мы верим, что однажды справедливость восторжествует

Джейхун Байрамов: мы верим, что однажды справедливость восторжествует Мы верим, что справедливость однажды восторжествует.
Внешняя политика
25 февраля 2023 г. 23:34
Джейхун Байрамов: мы верим, что однажды справедливость восторжествует

Мы верим, что однажды справедливость восторжествует.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице в Twitter главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Прошел 31 год со дня ужасного геноцида против Азербайджана в Ходжалы. С глубокой скорбью чтим память жертв Ходжалинского геноцида, подвергшихся политике массовых убийств, ненависти и расовой дискриминации Армении. Мы верим, что однажды справедливость восторжествует", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "İnanırıq ki, bir gün ədalət zəfər çalacaq"

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