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Джейхун Байрамов: Мы положительно оцениваем встречу главы МИД Ирана с президентом Ильхамом Алиевым

Джейхун Байрамов: Мы положительно оцениваем встречу главы МИД Ирана с президентом Ильхамом Алиевым "Мы положительно оцениваем визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в нашу страну, особенно его встречу с президентом Ильхамом Алиевым".
Внешняя политика
9 июля 2023 г. 12:50
Джейхун Байрамов: Мы положительно оцениваем встречу главы МИД Ирана с президентом Ильхамом Алиевым

"Мы положительно оцениваем визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в нашу страну, особенно его встречу с президентом Ильхамом Алиевым".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Азербайджанский дипломат отметил, что благодаря этой встрече стало возможным открыто обсудить все вопросы и темы, которые стали причиной возникновения напряженности: "Мы видим намерение Ирана предпринять серьезные шаги в направлении устранения разногласий. В таком случае Азербайджан предпримет адекватные и взаимные шаги", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “İranın XİN başçısının Prezident İlham Əliyevlə görüşünü müsbət qiymətləndiririk”

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