Джейхун Байрамов: Мы положительно оцениваем встречу главы МИД Ирана с президентом Ильхамом Алиевым

"Мы положительно оцениваем визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в нашу страну, особенно его встречу с президентом Ильхамом Алиевым".

"Мы положительно оцениваем визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в нашу страну, особенно его встречу с президентом Ильхамом Алиевым".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Азербайджанский дипломат отметил, что благодаря этой встрече стало возможным открыто обсудить все вопросы и темы, которые стали причиной возникновения напряженности: "Мы видим намерение Ирана предпринять серьезные шаги в направлении устранения разногласий. В таком случае Азербайджан предпримет адекватные и взаимные шаги", - сказал он.