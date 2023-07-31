Джейхун Байрамов: Мы поддерживаем нормализацию турецко-армянских отношений

Усилия Азербайджана и Турции по нормализации отношений с Арменией очевидны.

Усилия Азербайджана и Турции по нормализации отношений с Арменией очевидны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

Он отметил, что на протяжении многих лет этому препятствовала оккупационная политика Еревана: "В январе 2021 года президент Азербайджана заявил, что мы готовы перевернуть страницу вражды. Это был шаг государства-победителя и лидера-победителя. Азербайджан также поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией".