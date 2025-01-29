О нас

Джейхун Байрамов: Мы обсудили вопросы стратегического партнерства Азербайджана, Турции и Узбекистана

Джейхун Байрамов: Мы обсудили вопросы стратегического партнерства Азербайджана, Турции и Узбекистана Сегодня состоялось обсуждение актуальных вопросов, касающихся стратегического партнерства и союзничества Азербайджана, Турции и Узбекистана.
Внешняя политика
29 января 2025 г. 15:23
Джейхун Байрамов: Мы обсудили вопросы стратегического партнерства Азербайджана, Турции и Узбекистана

Сегодня состоялось обсуждение актуальных вопросов, касающихся стратегического партнерства и союзничества Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с коллегами из Турции и Узбекистана.

"Мы обменялись мнениями в области возобновляемой энергетики. Также было уделено внимание Среднему коридору. В целом обсуждался транспортный потенциал региона, охватывающего Каспийское, Черное и Средиземное моря, другие региональные вопросы. Было уделено внимание проектам гуманитарной помощи в Афганистане, осуществляемым с согласия международного сообщества, подчеркнута важность проекта Трансафганской железной дороги", - сказал он.

Глава МИД также выразил благодарность официальным лицам обеих стран за участие в COP29.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке FM: Transportation potential of region covering Caspian, Black and Mediterranean seas discussed
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Xəzər, Qara və Aralıq dənizini əhatə edən bölgənin çox böyük nəqliyyat daşıma potensialı müzakirə mövzusu olub

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi