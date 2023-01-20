Джейхун Байрамов: Мы готовы к встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России

"Мы готовы к скорейшему проведению отложенной трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России. Теперь все зависит от противоположной стороны".

"Мы готовы к скорейшему проведению отложенной трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России. Теперь все зависит от противоположной стороны".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, отказ от встречи армянской стороны является ярким примером безответственности:

"В последние дни мы видим манипулятивную политику со стороны Армении. Мы призываем их избегать неверной позиции.

Продвижение мирной повестки дня всегда было инициативой Азербайджана и все наши базовые принципы представлены Армении", - добавил министр.