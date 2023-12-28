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Джейхун Байрамов: Мирная повестка между Арменией и Азербайджаном - двусторонний вопрос

Джейхун Байрамов: Мирная повестка между Арменией и Азербайджаном - двусторонний вопрос Мирная повестка между Азербайджаном и Арменией - двусторонний вопрос.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 16:25
Джейхун Байрамов: Мирная повестка между Арменией и Азербайджаном - двусторонний вопрос

Мирная повестка между Азербайджаном и Арменией - двусторонний вопрос.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

Министр рассказал о важной роли России в трехстороннем заявлении, подписанном после 44-дневной Отечественной войны: "Россия является участником этого соглашения. Мирная повестка между Арменией и Азербайджаном - это двусторонний вопрос. Если третьи стороны нейтральны и объективны, мы это поддерживаем".

По словам министра, Россия безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана: "Президент России Владимир Путин заявил, что Карабах является территорией Азербайджана. Россия всегда подтверждала эту позицию".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Peace agenda between Armenia and Azerbaijan - bilateral issue
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh gündəliyi ikitərəfli məsələdir”

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