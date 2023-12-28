Джейхун Байрамов: Мирная повестка между Арменией и Азербайджаном - двусторонний вопрос

Мирная повестка между Азербайджаном и Арменией - двусторонний вопрос.

Мирная повестка между Азербайджаном и Арменией - двусторонний вопрос.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

Министр рассказал о важной роли России в трехстороннем заявлении, подписанном после 44-дневной Отечественной войны: "Россия является участником этого соглашения. Мирная повестка между Арменией и Азербайджаном - это двусторонний вопрос. Если третьи стороны нейтральны и объективны, мы это поддерживаем".

По словам министра, Россия безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана: "Президент России Владимир Путин заявил, что Карабах является территорией Азербайджана. Россия всегда подтверждала эту позицию".