О нас

Джейхун Байрамов: Контакты между сторонами после трехсторонней встречи глав МИД продолжались

Джейхун Байрамов: Контакты между сторонами после трехсторонней встречи глав МИД продолжались После последней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении, прошедшей в трехстороннем формате в мае этого года, был ряд важных как двусторонних, так и многосторонних контактов.
Внешняя политика
14 октября 2022 г. 11:55
Джейхун Байрамов: Контакты между сторонами после трехсторонней встречи глав МИД продолжались

После последней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении, прошедшей в трехстороннем формате в мае этого года, был ряд важных как двусторонних, так и многосторонних контактов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, России и Армении в столице Казахстана Астане.

По словам главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, помимо тех вопросов, за которые непосредственно отвечают министры иностранных дел - вопросы мирного договора, было бы полезно переговорить и по другим вопросам мирного урегулирования.

В их число входят вопросы делимитации государственной границы, открытия коммуникаций, а также вопросы гуманитарного характера, сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Significant number of contacts made since last tripartite meeting
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Sonuncu üçtərəfli görüşdən sonra əhəmiyyətli sayda təmaslar baş tutub"

Другие новости из категории

В столице Казахстана завершилась встреча глав государств СНГ
В столице Казахстана завершилась встреча глав государств СНГ
14 октября 2022 г. 12:28
Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудили разблокировку транспортных коммуникаций
Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудили разблокировку транспортных коммуникаций
14 октября 2022 г. 11:50
Путин назвал заявление Макрона по Карабаху некорректным и неприемлемым
Путин назвал заявление Макрона по Карабаху "некорректным и неприемлемым"
14 октября 2022 г. 11:27
Путин пригласил лидеров Азербайджана и Армении на встречу в Россию
Путин пригласил лидеров Азербайджана и Армении на встречу в Россию
14 октября 2022 г. 11:27
Президент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите глав государств СНГ в Астане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принимает участие в Саммите глав государств СНГ в Астане
14 октября 2022 г. 09:42
Группа наблюдателей ЕС отправилась в Ереван
Группа наблюдателей ЕС отправилась в Ереван
14 октября 2022 г. 08:48
В Астане организован неофициальный обед в честь глав государств СНГ
В Астане организован неофициальный обед в честь глав государств СНГ
13 октября 2022 г. 21:51
Состоялись очередные консультации между МИД Азербайджана и Катара
Состоялись очередные консультации между МИД Азербайджана и Катара
13 октября 2022 г. 21:36
В Астане состоялась встреча президентов Азербайджана и России
ФотоВ Астане состоялась встреча президентов Азербайджана и России
13 октября 2022 г. 21:00
Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает прилагать усилия, направленные на обеспечение мира и безопасности
Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает прилагать усилия, направленные на обеспечение мира и безопасности
13 октября 2022 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi