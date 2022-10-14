Джейхун Байрамов: Контакты между сторонами после трехсторонней встречи глав МИД продолжались

После последней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении, прошедшей в трехстороннем формате в мае этого года, был ряд важных как двусторонних, так и многосторонних контактов.

После последней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении, прошедшей в трехстороннем формате в мае этого года, был ряд важных как двусторонних, так и многосторонних контактов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, России и Армении в столице Казахстана Астане.

По словам главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, помимо тех вопросов, за которые непосредственно отвечают министры иностранных дел - вопросы мирного договора, было бы полезно переговорить и по другим вопросам мирного урегулирования.

В их число входят вопросы делимитации государственной границы, открытия коммуникаций, а также вопросы гуманитарного характера, сказал он.