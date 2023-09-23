Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности

Находящийся с визитом в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ответил на вопросы корреспондента американского бюро Report.

Находящийся с визитом в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ответил на вопросы корреспондента американского бюро Report.

- Господин министр, после антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе, в каком направлении официальный Баку ожидает развития отношений с Арменией и какие шаги планирует предпринять?

- Инициатива подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией принадлежит Азербайджану. Работа в этом направлении ведется давно, проведено несколько раундов переговоров. Были достигнуты первые положительные результаты по проекту мирного договора и согласованию ряда его положений.

В то же время было достаточно открытых вопросов. Однако в последние несколько месяцев в переговорном процессе наступил некоторый застой, и мы стали свидетелями неконструктивных шагов армянской стороны. Мы увидели серьезное расхождение между их словами, обещаниями и подходом. Например, наиболее показательны поздравление 2 сентября со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна незаконного сепаратного режима с 32-й годовщиной его существования, посвященное этому специальное послание, а также проведение на территории Азербайджана незаконных "президентских выборов". Все это нанесло серьезный урон переговорному процессу.

Последующее развитие событий и продолжающиеся военные провокации Армении сделали неизбежным проведение 19 сентября азербайджанской армией антитеррористических мероприятий локального характера.

Азербайджанское государство провело эти мероприятия с высоким профессионализмом и в сжатые сроки, с соблюдением всех норм международного и гуманитарного права. Спустя сутки антитеррористические мероприятия были приостановлены. Законные требования Азербайджана были приняты представителями Армении и лидерами незаконной структуры.

Одновременно с этим они также согласились на встречу представителей армянских жителей Карабаха с центральными властями Азербайджана. Мы давно предлагали провести эту встречу, приглашали на нее. Наконец, 21 сентября в Евлахе состоялась первая встреча с представителями армянских жителей Карабаха.

Что касается дальнейших шагов, то уже по ходу развития событий мы видим, что Азербайджанское государство демонстрирует свою приверженность всем тем шагам, которые оно предпринимало ранее. Важнейшим моментом здесь являются месседжи президента Ильхама Алиева в его обращении к азербайджанскому народу 20 сентября. Одновременно эти послания были адресованы и мировому сообществу.

В этом обращении глава государства объявил о гуманистическом и перспективном видении Азербайджанского государства по всем направлениям. И сегодня все государственные органы продолжают предпринимать шаги в соответствии с этим. Азербайджанское государство полно решимости осуществить процесс реинтеграции, для чего предпринимаются все адекватные шаги. Я верю, что после того, как армянские жители Карабаха избавятся от незаконного и преступного режима хунты, для них откроются широкие возможности на территории Азербайджана.

- Неоднократно отмечалось, что между Азербайджаном и Арменией согласована значительная часть проекта мирного договора. Как вы думаете, когда он может быть подписан?

-В связи с процессом нормализации армяно-азербайджанских отношений могу сказать, что, несмотря на неконструктивные шаги, предпринятые официальным Ереваном, Азербайджан привержен мирной повестке дня. Предпринятые Азербайджаном шаги, в отличие от Армении, последовательны, системны, логичны и основаны на нормах и принципах международного права.

Если Армения прекратит клеветническую кампанию против Азербайджана, прямо или косвенно ставящую под сомнение территориальную целостность нашей страны, и откажется от других вредных подходов, я думаю, что в принципе можно прийти к мирному соглашению в разумные и недолгие сроки. Однако я хотел бы еще раз подчеркнуть, что в этом вопросе весьма важен подход не одной, а обеих сторон, то есть важен и подход армянской стороны к мирному процессу. Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок.

- Как вы оцениваете заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе и его итоги?

- Инициатором созыва этого заседания был не Азербайджан. Официальное обращение было сделано Арменией, а инициатива исходила от постоянного члена Совета безопасности Франции. В отличие от противоположной стороны, мы использовали возможности Совета в эффективной форме. Мы довели до сведения всех государств, международной общественности правовую позицию Азербайджана в соответствии со всеми фактами, доказательствами, международным правом. Помимо заседания Совета Безопасности, мы также проводим многочисленные встречи и участвуем в мероприятиях в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Это возможность, и сегодня здесь находятся все мировые лидеры, представители правительств, министры иностранных дел. События последних дней в регионе беспокоят всех и находятся в центре всеобщего внимания. Задаются вопросы, и в то же время мы выражаем свою позицию в двусторонних форматах. Мы предоставляем все доказательства, информацию о шагах, предпринятых нами за прошедшее время, а также информацию о неконструктивных шагах, предпринятых Арменией.

Считаю, что многие страны становятся свидетелями того, что Азербайджан прав, и что азербайджанская сторона действительно предприняла все адекватные шаги, чтобы не довести ситуацию до такого уровня. Сегодня также очень важный день для нас. Сегодня я выступлю на Генеральной Ассамблее ООН, и у нас будет возможность донести позицию нашей страны.