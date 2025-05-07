Азербайджан и Ирак обсудили расширение межпарламентского сотрудничества

Джейхун Байрамов и спикер парламента Ирака обсудили расширение межпарламентского сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Багдаде со спикером Совета представителей (парламент) Ирака Махмудом аль-Машхадани.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества и укрепления политического диалога.

Собеседники также обсудили возможности более широкого взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Была подчеркнута важность устойчивых институциональных связей, основанных на взаимном уважении и исторической дружбе.