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Азербайджан и Ирак обсудили расширение межпарламентского сотрудничества

Азербайджан и Ирак обсудили расширение межпарламентского сотрудничества Джейхун Байрамов и спикер парламента Ирака обсудили расширение межпарламентского сотрудничества
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 17:51
Азербайджан и Ирак обсудили расширение межпарламентского сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Багдаде со спикером Совета представителей (парламент) Ирака Махмудом аль-Машхадани.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества и укрепления политического диалога.

Собеседники также обсудили возможности более широкого взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Была подчеркнута важность устойчивых институциональных связей, основанных на взаимном уважении и исторической дружбе.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iraq mull expansion of interparliamentary cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Bağdadda İraq Nümayəndələr Şurasının sədri ilə görüşüb

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