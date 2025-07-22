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Джейхун Байрамов и Шалва Папуашвили обсудили партнерство Азербайджана и Грузии

Джейхун Байрамов и Шалва Папуашвили обсудили партнерство Азербайджана и Грузии 15:22 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
Внешняя политика
22 июля 2025 г. 15:36
Джейхун Байрамов и Шалва Папуашвили обсудили партнерство Азербайджана и Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Тбилиси, встретился с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития отношений стратегического партнерства Азербайджана и Грузии.

Байрамов и Папуашвили обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Папуашвили отметил, что отношения Азербайджана и Грузии успешно прошли испытание временем: "Эти отношения доказывают свою устойчивость даже в трудные для мира периоды. Считаю, что в такие сложные времена отношения между такими партнерскими странами, как Грузия и Азербайджан, имеют особое значение".

Глава МИД Азербайджана со своей стороны заявил, что такой уровень двусторонних отношений является результатом долгосрочного сотрудничества, дружбы и доверия.

Отметим, что Байрамов в рамках визита уже провел переговоры с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили. Кроме этого, также запланированы встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov, Shalva Papuashvili mull Azerbaijan-Georgia partnership
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov və Şalva Papuaşvili Azərbaycan-Gürcüstan tərəfdaşlığını müzakirə ediblər

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