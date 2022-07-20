О нас

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений 20 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
20 июля 2022 г. 20:21
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений

20 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министры обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества и текущую региональную ситуацию. Подчеркнута важность полного выполнения положений трехсторонних деклараций, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России.

В то же время стороны обменялись мнениями по вопросам транспорта и транзита в регионе, в частности, отметили важность расширения потенциала транспортного коридора Север-Юг, проходящего через территорию России, Азербайджана и Ирана.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov üçtərəfli bəyanatların tam icrasının vacibliyini vurğulayıblar

Экслюзивные новости

Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi