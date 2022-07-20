Джейхун Байрамов и Сергей Лавров подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений

20 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

20 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министры обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества и текущую региональную ситуацию. Подчеркнута важность полного выполнения положений трехсторонних деклараций, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России.

В то же время стороны обменялись мнениями по вопросам транспорта и транзита в регионе, в частности, отметили важность расширения потенциала транспортного коридора Север-Юг, проходящего через территорию России, Азербайджана и Ирана.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.