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Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе

Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе 17:56
Внешняя политика
17 марта 2023 г. 18:10
Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе

17 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также актуальные темы повестки дня в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və Mövlud Çavuşoğlu bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər

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