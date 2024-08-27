Джейхун Байрамов и Хакан Фидан отметили, что Шушинская декларация дала практические результаты

В ходе встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом стороны обсудили политические, оборонные, экономико-коммерческие, энергетические, транспортно-коммуникаци

В ходе встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом стороны обсудили политические, оборонные, экономико-коммерческие, энергетические, транспортно-коммуникационные, гуманитарные и другие аспекты союзнических отношений между двумя странами, вопросы региональной и международной безопасности.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в развитии стратегического альянса между Азербайджаном и Турцией, основанного на братских и дружественных отношениях, подчеркивается важность существующего политического диалога, взаимных визитов и контактов между лидерами двух стран.

С удовлетворением было отмечено, что историческая Шушинская декларация, закрепившая наш союз, уже дала практические результаты в развитии перспектив сотрудничества в ряде сфер.

Особое удовлетворение вызвал факт осуществления в этом году набора студентов в Турецко-Азербайджанский университет, основание которого было инициировано лидерами обеих стран. Было отмечено, что прием студентов с высокими баллами свидетельствует о большом интересе к университету и создаст дополнительные стимулы для расширения сотрудничества в области образования. Наше двустороннее сотрудничество продолжается в рамках ряда других многосторонних форматов наряду с региональными и международными организациями, такими как ООН, Организацией исламского сотрудничества, Организацией тюркских государств, Организацией экономического сотрудничества и т. д. Наша страна уделяет особое внимание развитию сотрудничества со странами-членами Организации тюркских государств, которых мы считаем своей семьей.

Кроме того, было подчеркнуто, что сотрудничество в трехстороннем и четырехстороннем форматах вносит значительный вклад в региональную стабильность и безопасность.

Министр Джейхун Байрамов также подробно рассказал о нашей председательской деятельности на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Турецкая сторона проинформирована о текущей ситуации в регионе, в частности, в постконфликтный период, угрозах региональной повестке дня мира и нормализации.

Было отмечено, что продолжающиеся претензии на территориальную целостность Азербайджана, а также братской Турции, выраженные в Конституции Армении и других законодательных актах, а также политика массовой милитаризации Армении являются основными угрозами мирному процессу.

Наряду с политической и моральной поддержкой, оказанной Азербайджану Турцией в 44-дневной Отечественной войне, высоко ценится активное ее участие в продолжающихся в Карабахском регионе восстановительных работах. Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.