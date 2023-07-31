О нас

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили открытие Зангезурского коридора

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили открытие Зангезурского коридора 14:05 "В ходе сегодняшней встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом мы подробно обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 14:31
Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили открытие Зангезурского коридора

В ходе сегодняшней встречи между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Хаканом Фиданом был подробно обсужден процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции в Анкаре.

Байрамов отметил важность и значимость подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном: "Вопреки своим обязательствам, Армения до сих пор не вывела свои воинские части с территории Азербайджана и не открывает Зангезурский коридор. Армения не прекращает вмешательство во внутренние дела Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan Zəngəzur dəhlizinin açılmasını müzakirə edib

Экслюзивные новости

Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi