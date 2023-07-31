Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили открытие Зангезурского коридора

14:05 "В ходе сегодняшней встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом мы подробно обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".

В ходе сегодняшней встречи между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Хаканом Фиданом был подробно обсужден процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции в Анкаре.

Байрамов отметил важность и значимость подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном: "Вопреки своим обязательствам, Армения до сих пор не вывела свои воинские части с территории Азербайджана и не открывает Зангезурский коридор. Армения не прекращает вмешательство во внутренние дела Азербайджана".