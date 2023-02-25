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Джейхун Байрамов и Драгана Кожич обсудили деятельность МККК в Ханкенди

Джейхун Байрамов и Драгана Кожич обсудили деятельность МККК в Ханкенди Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой азербайджанского представительства Международного комитета красного креста (МККК) Драганой Кожич.
Внешняя политика
25 февраля 2023 г. 16:09
Джейхун Байрамов и Драгана Кожич обсудили деятельность МККК в Ханкенди

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой азербайджанского представительства Международного комитета красного креста (МККК) Драганой Кожич.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, ситуация вокруг Лачынской дороги, деятельность МККК в Ханкенди.

Дж.Байрамов отметил важность деятельности МККК в нашей стране. Затем была выражена удовлетворенность усилиями по обеспечению свободного проезда автомобилей, включая транспортные средства МККК, грузов и граждан по Лачынской дороге. Также была отмечена важность устранения ситуации, спровоцировавшей протесты.

Отметив, что за последние месяцы по Лачынской дороге проехало более 3 тыс. автомобилей и приведя ряд других факторов, министр заявил, что утверждения армянской стороны о якобы перекрытии Лачынской дороги со стороны Азербайджана, "блокаде" в отношении армянских жителей и создавшейся "напряженной гуманитарной ситуации" лишены каких-либо оснований. Он напомнил, что еще в декабре 2022 года Азербайджан выразил готовность непосредственно или посредством МККК оказать необходимую помощь местным армянским жителям.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov, Dragana Kojic discuss ICRC's activities in Azerbaijan's Khankandi
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Draqana Kojiçlə BQXK-nin Azərbaycanın Xankəndi şəhərindəki fəaliyyəti məsələlərini müzakirə edib

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