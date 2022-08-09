Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено

"Начато строительство первого моста через реку Араз. То есть у нас есть альтернатива для перехода из других территорий Азербайджана в Нахчыван. Несмотря на то, что Армения затягивает процесс, этот проект обязательно будет реализован".

"Начато строительство первого моста через реку Араз. То есть у нас есть альтернатива для перехода из других территорий Азербайджана в Нахчыван. Несмотря на то, что Армения затягивает процесс, этот проект обязательно будет реализован".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Хочет того Армения или нет, создание альтернативных коммуникаций между другими территориями Азербайджана и Нахчываном реализуется. Теперь у Армении появился еще один шанс не оставаться в стороне от регионального сотрудничества. А решение примет она сама. Мы считаем, что если Ереван примет неправильное решение, то самый большой ущерб будет нанесен самой стране", - сказал он.