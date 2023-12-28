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Джейхун Байрамов готов встретиться с армянским коллегой на границе: Мы внесли предложение

Джейхун Байрамов готов встретиться с армянским коллегой на границе: Мы внесли предложение 16:23
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 17:11
Джейхун Байрамов готов встретиться с армянским коллегой на границе: Мы внесли предложение

"Мы можем встретиться на территории нейтральной третьей страны или на армяно-азербайджанской государственной границе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 28 декабря на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, Государственная комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией уже провела две встречи на границе: "В принципе, министры иностранных дел и делегации Армении и Азербайджана могут встретиться на государственной границе. Мы выдвинули такое предложение. Что касается перспективы проведения таких встреч в Азербайджане и Армении в подходящее время, то почему бы и нет. Я думаю, что рано или поздно это произойдет”.

Он сказал, что между сторонами существуют разногласия: "Трудно сказать, насколько мы близки к миру. Если есть сильная политическая воля для заключения мира, он может быть достигнут в короткие сроки. В противном случае процесс затянется”.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov says ready to meet with Mirzoyan at border
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ermənistanın XİN başçısı ilə sərhəddə görüşməyə hazırdır: “Belə bir təklif vermişik”

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