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Джейхун Байрамов французскому коллеге: Раздувать пограничный вопрос недопустимо

Джейхун Байрамов французскому коллеге: Раздувать пограничный вопрос недопустимо Сегодня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом
Внешняя политика
17 мая 2021 г. 00:15
Джейхун Байрамов французскому коллеге: Раздувать пограничный вопрос недопустимо
Джейхун Байрамов и Жан-Ивом Ле Дриан

Сегодня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обсудили недавнюю напряженность на азербайджано-армянской границе.

Джейхун Байрамов сказал, что после длительного периода были приняты меры по укреплению границы с Арменией, включая размещение азербайджанских пограничных войск на территории нашей страны, отметив конструктивный подход Азербайджана к разрешению разногласий и напряженности между сторонами и подчеркнув, что руководство Госпогранслужбы было немедленно направлено в регион и провело переговоры с противоположной стороной.

Глава МИД Азербайджана также подчеркнул недопустимость преувеличения и политизации напряженности на границе и важность решения таких вопросов путем переговоров.

Министры также обменялись мнениями по постконфликтным вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov fransız həmkarına: Sərhəd məsələsinin şişirdilməsi yolverilməzdir

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