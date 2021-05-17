Джейхун Байрамов французскому коллеге: Раздувать пограничный вопрос недопустимо

Сегодня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом

Сегодня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обсудили недавнюю напряженность на азербайджано-армянской границе.

Джейхун Байрамов сказал, что после длительного периода были приняты меры по укреплению границы с Арменией, включая размещение азербайджанских пограничных войск на территории нашей страны, отметив конструктивный подход Азербайджана к разрешению разногласий и напряженности между сторонами и подчеркнув, что руководство Госпогранслужбы было немедленно направлено в регион и провело переговоры с противоположной стороной.

Глава МИД Азербайджана также подчеркнул недопустимость преувеличения и политизации напряженности на границе и важность решения таких вопросов путем переговоров.

Министры также обменялись мнениями по постконфликтным вопросам.