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Глава МИД: Формат 3+3 может стать полезным механизмом сотрудничества

Глава МИД: Формат 3+3 может стать полезным механизмом сотрудничества "Образцовое сотрудничество Азербайджана и Турции, взаимные отношения которых с подписанием исторической Шушинской декларации вышли на высокий уровень стратегического союзничества, участие двух стран в широкомасштабных инициативах, осуществляемых в регионе
Внешняя политика
11 ноября 2021 г. 12:29
Глава МИД: Формат 3+3 может стать полезным механизмом сотрудничества
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"Образцовое сотрудничество Азербайджана и Турции, взаимные отношения которых с подписанием исторической Шушинской декларации вышли на высокий уровень стратегического союзничества, участие двух стран в широкомасштабных инициативах, осуществляемых в регионе, а также реализация совместных проектов в проводимых в настоящее время восстановительных работах, в то же время способствуют широкому региональному сотрудничеству".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета в Стамбуле.

"В этой связи формат 3+3, предусматривающий постконфликтное региональное сотрудничество и поддерживаемый всеми крупными государствами региона, на наш взгляд, может стать полезным механизмом сотрудничества для стран", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан поддерживает обеспечение устойчивого мира и стабильности не только в своем регионе, но и в мире.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: 3 + 3 format can be valuable cooperation mechanism
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "3+3 formatı faydalı əməkdaşlıq mexanizmi ola bilər"

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