О нас

Джейхун Байрамов: Есть потенциал для дальнейшего развития азербайджано-болгарских отношений

Джейхун Байрамов: Есть потенциал для дальнейшего развития азербайджано-болгарских отношений Есть потенциал для дальнейшего развития отношений между нашей страной и Болгарией.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 01:09
Джейхун Байрамов: Есть потенциал для дальнейшего развития азербайджано-болгарских отношений

Есть потенциал для дальнейшего развития отношений между нашей страной и Болгарией.

Как сообщает Report, об этом во время приема новоназначенного посла Республики Болгария Руслана Стоянова сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава ведомства поздравил Р.Стоянова с назначением и пожелал ему успехов в работе. С удовлетворением сославшись на наличие двусторонних отношений между двумя странами в различных, в том числе политической, экономической и энергетической областях, министр подчеркнул, что есть потенциал для дальнейшего развития отношений.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan-Bolqarıstan münasibətlərinin daha da inkişafı üçün potensial var”

Экслюзивные новости

Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi