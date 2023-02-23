Джейхун Байрамов: Есть потенциал для дальнейшего развития азербайджано-болгарских отношений

Есть потенциал для дальнейшего развития отношений между нашей страной и Болгарией.

Есть потенциал для дальнейшего развития отношений между нашей страной и Болгарией.

Как сообщает Report, об этом во время приема новоназначенного посла Республики Болгария Руслана Стоянова сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава ведомства поздравил Р.Стоянова с назначением и пожелал ему успехов в работе. С удовлетворением сославшись на наличие двусторонних отношений между двумя странами в различных, в том числе политической, экономической и энергетической областях, министр подчеркнул, что есть потенциал для дальнейшего развития отношений.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.