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Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном

Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном 19:24
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 19:40
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном

Достигнутые успехи ясно демонстрируют, что прямые двусторонние переговоры — это наиболее эффективный и единственно верный путь к продвижению процесса нормализации, за который Азербайджан последовательно выступает.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 31-ом заседании СМИД ОБСЕ в Валлетте (Мальта).

Он подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, в процессе нормализации остаются нерешенные вопросы:

"Завершение этого процесса зависит от практическим выполнением Арменией ее обязательства по уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Для этого необходимо устранить территориальные претензии к Азербайджану, которые все еще зафиксированы в конституции и других законодательных актах Армении.

Мир и добрососедские отношения не могут быть устойчивыми и необратимыми, если в конституции Армении ставятся под сомнение признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Выполнение двустороннего соглашения не должно зависеть от внутренних правовых или политических факторов в Армении".

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: İkitərəfli danışıqlar normallaşma prosesində irəliləməyin ən yaxşı yoludur

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