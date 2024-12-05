Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном

19:24

Достигнутые успехи ясно демонстрируют, что прямые двусторонние переговоры — это наиболее эффективный и единственно верный путь к продвижению процесса нормализации, за который Азербайджан последовательно выступает.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 31-ом заседании СМИД ОБСЕ в Валлетте (Мальта).

Он подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, в процессе нормализации остаются нерешенные вопросы:

"Завершение этого процесса зависит от практическим выполнением Арменией ее обязательства по уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Для этого необходимо устранить территориальные претензии к Азербайджану, которые все еще зафиксированы в конституции и других законодательных актах Армении.

Мир и добрососедские отношения не могут быть устойчивыми и необратимыми, если в конституции Армении ставятся под сомнение признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Выполнение двустороннего соглашения не должно зависеть от внутренних правовых или политических факторов в Армении".