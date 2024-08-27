О нас

Джейхун Байрамов: До конца этого года более 20 тыс. бывших вынужденных переселенцев вернутся на свои земли

Джейхун Байрамов: До конца этого года более 20 тыс. бывших вынужденных переселенцев вернутся на свои земли Ожидается, что к концу этого года на свои земли вернутся более 20 тыс. бывших вынужденных переселенцев.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 21:01
Джейхун Байрамов: До конца этого года более 20 тыс. бывших вынужденных переселенцев вернутся на свои земли

Ожидается, что к концу этого года на свои земли вернутся более 20 тыс. бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает анкаринское бюро Report, об этом заявил находящийся с визитом в Турции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции со своим коллегой Хаканом Фиданом.

По его словам, Турция оказывает содействие Азербайджану в процессе восстановления Карабаха: "Большую поддержку азербайджанским компаниям в регионе оказывают турецкие компании. Благодаря этому мы видим, что за короткое время здесь сложилась совершенно иная картина. Каждый месяц мы празднуем завершение новых проектов, возвращение людей. Ожидается, что к концу этого года более 20 000 бывших вынужденных переселенцев вернутся на свои земли. А в конце 2026 года более 140 тысяч граждан вернутся в Карабах в рамках первого этапа миграции”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Bu ilin sonunadək 20 mindən çox keçmiş məcburi köçkünün öz torpağına geri dönməsi gözlənilir

Экслюзивные новости

Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi