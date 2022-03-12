Джейхун Байрамов: Делаем все возможное для восстановления дипотношений с Арменией

«Мы стараемся предпринимать позитивные шаги в отношении Армении, быть искренними».

«Мы стараемся предпринимать позитивные шаги в отношении Армении, быть искренними».

Как сообщает Report, об этом в рамках дипломатического форума в Анталье на панельной дискуссии на тему «Перспективы инклюзивного мира на Южном Кавказе» заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

« Конечно, в этом направлении особое значение имеет и нормализация турецко-армянских отношений. Делаем все возможное для восстановления дипломатических отношений. Добрососедские отношения очень важны с точки зрения регионального сотрудничества», - подчеркнул министр.