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Джейхун Байрамов: Делаем все возможное для восстановления дипотношений с Арменией

Джейхун Байрамов: Делаем все возможное для восстановления дипотношений с Арменией «Мы стараемся предпринимать позитивные шаги в отношении Армении, быть искренними».
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 12:16
Джейхун Байрамов: Делаем все возможное для восстановления дипотношений с Арменией

«Мы стараемся предпринимать позитивные шаги в отношении Армении, быть искренними».

Как сообщает Report, об этом в рамках дипломатического форума в Анталье на панельной дискуссии на тему «Перспективы инклюзивного мира на Южном Кавказе» заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

« Конечно, в этом направлении особое значение имеет и нормализация турецко-армянских отношений. Делаем все возможное для восстановления дипломатических отношений. Добрососедские отношения очень важны с точки зрения регионального сотрудничества», - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistanla diplomatik əlaqələrin bərpası üçün əlimizdən gələni edirik”

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