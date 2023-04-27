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Байрамов: Миссия ЕС в Армении должна учитывать легитимные права Азербайджана

Байрамов: Миссия ЕС в Армении должна учитывать легитимные права Азербайджана Международные партнеры, заинтересованные в нормализации отношений, должны поддержать шаги, предпринимаемые Азербайджаном.
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 15:18
Байрамов: Миссия ЕС в Армении должна учитывать легитимные права Азербайджана

Международные партнеры, заинтересованные в нормализации отношений, должны поддержать шаги, предпринимаемые Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонна.

По его словам, стороны также обсудили роль миссии Европейского Союза (ЕС) в Армении: "Мы считаем, что эта миссия должна быть направлена на создание атмосферы доверия и учитывать легитимные права Азербайджана. К сожалению, заявления, сделанные недавно их руководством, не служат целям этой миссии. Это были провокационные заявления. Конечно, Азербайджан отреагировал на них соответствующим образом. Мы считаем, что следует избегать заявлений и шагов, препятствующих мирному процессу".

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Версия на английском языке Bayramov calls on EU mission in Armenia to avoid steps that may hinder peace process
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Aİ-nin Ermənistandakı missiyasının sülhə mane olan addımlarının qarşısı alınmalıdır”

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