Байрамов: Миссия ЕС в Армении должна учитывать легитимные права Азербайджана

Международные партнеры, заинтересованные в нормализации отношений, должны поддержать шаги, предпринимаемые Азербайджаном.

Международные партнеры, заинтересованные в нормализации отношений, должны поддержать шаги, предпринимаемые Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонна.

По его словам, стороны также обсудили роль миссии Европейского Союза (ЕС) в Армении: "Мы считаем, что эта миссия должна быть направлена на создание атмосферы доверия и учитывать легитимные права Азербайджана. К сожалению, заявления, сделанные недавно их руководством, не служат целям этой миссии. Это были провокационные заявления. Конечно, Азербайджан отреагировал на них соответствующим образом. Мы считаем, что следует избегать заявлений и шагов, препятствующих мирному процессу".