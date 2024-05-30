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Байрамов: COP29 создаст дополнительные возможности для сотрудничества с Пакистаном в области чистой энергии

Байрамов: COP29 создаст дополнительные возможности для сотрудничества с Пакистаном в области чистой энергии
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 12:32
Байрамов: COP29 создаст дополнительные возможности для сотрудничества с Пакистаном в области чистой энергии

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) создаст дополнительные возможности для сотрудничества Азербайджана и Пакистана в области чистой энергии и зеленого перехода

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром.

Глава МИД отметил, что пакистанские партнеры могут воспользоваться благоприятными условиями и привилегиями, которые предлагает свободная экономическая зона "Алят".

"Прямые рейсы между двумя странами также способствуют расширению туризма и контактов между людьми. В настоящее время из Баку выполняются шесть рейсов в неделю в Исламабад, Лахор и Карачи. В прошлом году число пакистанских туристов, прибывших в Азербайджан, достигло 55 тыс. человек. В первые четыре месяца 2024 года эта цифра составила около 20 тыс.", - сказал министр.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: COP29 təmiz enerji sahəsində Pakistanla əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar yaradacaq

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