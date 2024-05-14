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Джейхун Байрамов: Баку положительно оценивает развитие мирного процесса с Ереваном

Джейхун Байрамов: Баку положительно оценивает развитие мирного процесса с Ереваном Азербайджан положительно оценивает развитие мирного процесса с Арменией.
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 13:16
Джейхун Байрамов: Баку положительно оценивает развитие мирного процесса с Ереваном

Азербайджан положительно оценивает развитие мирного процесса с Арменией.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

"Что касается мирного договора, в конце прошлого - начале этого года между странами восстановились интенсивные переговоры. В то же время, наши ожидания по подписанию мирного договора должны быть реальными. Это очень сложный процесс", - сказал он.

Байрамов добавил, что переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Алматы также были большим шагом в этом процессе.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Baku positively assesses development of peace process with Yerevan

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