Джейхун Байрамов: Баку положительно оценивает развитие мирного процесса с Ереваном

Азербайджан положительно оценивает развитие мирного процесса с Арменией.

Азербайджан положительно оценивает развитие мирного процесса с Арменией.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

"Что касается мирного договора, в конце прошлого - начале этого года между странами восстановились интенсивные переговоры. В то же время, наши ожидания по подписанию мирного договора должны быть реальными. Это очень сложный процесс", - сказал он.

Байрамов добавил, что переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Алматы также были большим шагом в этом процессе.