Джейхун Байрамов: Баку и Ереван достигли значительного прогресса в нормализации отношений

За последний год Азербайджан и Армения добились значительного прогресса в процессе нормализации отношений посредством двусторонних переговоров, в частности в отношении разработки двустороннего соглашения о делимитации и демаркации государственной границы,

За последний год Азербайджан и Армения добились значительного прогресса в процессе нормализации отношений посредством двусторонних переговоров, в частности в отношении разработки двустороннего соглашения о делимитации и демаркации государственной границы, а также выработки комплекса мер по укреплению доверия.

Как сообщает корреспондент американского бюро Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на общих прениях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Никого не оставить позади: действовать сообща во имя укрепления мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений".

По его словам, Азербайджан будет продолжать продвигать этот процесс вперед, действуя с чувством ответственности не только за национальную безопасность и благополучие, но и за обеспечение лучшего будущего для региона.

"Наша приверженность и решимость остаются неизменны в плане доведения этого процесса до завершения. <...> Армении предстоит отказаться юридически от территориальных претензий к Азербайджану путем внесения изменений в конституцию. Небрежность Армении в отношении реализации конституционных поправок в сочетании с резким увеличением военного бюджета, приобретением большого числа наступательного вооружения как у традиционных, так и новых поставщиков, и попытками сохранить устаревшие нарративы и структуры срывают процесс нормализации", - констатировал Джейхун Байрамов.