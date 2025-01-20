Джейхун Байрамов: Азербайджан ждет от Армении практических шагов по изменению Конституции

13:11

Азербайджан ожидает от Армении практических шагов по устранению территориальных претензий, имеющихся в армянской Конституции и ряде нормативно-правовых актов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджанское общество знает, что помимо текста мирного соглашения существует еще одна серьезная и открытая проблема. Это территориальные претензии к нашей стране, закрепленные в Конституции Армении и в других нормативных актах. Мы слышим заявления и миролюбивые послания, но наблюдаем явный недостаток реальных действий", - подчеркнул министр.