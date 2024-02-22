Джейхун Байрамов: Азербайджан заинтересован в начале переговоров по мирному соглашению

Азербайджан представил армянской стороне очередные комментарии по проекту мирного соглашения и заинтересован в начале переговорного процесса в данном направлении.

Азербайджан представил армянской стороне очередные комментарии по проекту мирного соглашения и заинтересован в начале переговорного процесса в данном направлении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со спецпредставителем Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клааром.

На встрече подчеркнуто, что посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана отражены в Конституции и законодательных актах Армении и в исках в международных организации и суды, что является неприемлемым.