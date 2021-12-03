Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией путем диалога

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Беном Кнапеном.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Беном Кнапеном.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны провели обмен мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, а также по вопросам региональной безопасности.

Дж.Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, подчеркнул важность выполнения трехсторонних заявлений, открытия коммуникационных связей, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе норм и принципов международного права и начала переговоров по делимитации.

Министр довел до сведения нидерландской стороны, что Азербайджан выступает за решение вопросов, касающихся установления двусторонних отношений с Арменией, путем диалога.

Подчеркнув важность оказания международной общественностью поддержки усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также отметив, что односторонние и предвзятые подходы не способствуют этим усилиям, министр довел до внимания необходимость всестороннего и полного информирования общественности, в том числе законодательных структур зарубежных стран, по вопросам, представляющим интерес в контексте процесса постконфликтной нормализации в регионе.