О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией путем диалога

Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией путем диалога Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Беном Кнапеном.
Внешняя политика
3 декабря 2021 г. 09:49
Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией путем диалога
0 : 00
0 : 00

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Беном Кнапеном.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны провели обмен мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, а также по вопросам региональной безопасности.

Дж.Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, подчеркнул важность выполнения трехсторонних заявлений, открытия коммуникационных связей, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе норм и принципов международного права и начала переговоров по делимитации.

Министр довел до сведения нидерландской стороны, что Азербайджан выступает за решение вопросов, касающихся установления двусторонних отношений с Арменией, путем диалога.

Подчеркнув важность оказания международной общественностью поддержки усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также отметив, что односторонние и предвзятые подходы не способствуют этим усилиям, министр довел до внимания необходимость всестороннего и полного информирования общественности, в том числе законодательных структур зарубежных стран, по вопросам, представляющим интерес в контексте процесса постконфликтной нормализации в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке FM: Azerbaijan supports solution of issues on relations with Armenia through dialogue
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərə dair məsələlərin dialoq yolu ilə həllinə tərəfdardır"

Другие новости из категории

Глава МИД Беларуси: Готовы к участию в восстановлении освобожденных территорий
Глава МИД Беларуси: Готовы к участию в восстановлении освобожденных территорий
3 декабря 2021 г. 09:56
Австрия заинтересована в развитии экономических отношений с Азербайджаном
Австрия заинтересована в развитии экономических отношений с Азербайджаном
3 декабря 2021 г. 00:19
Азербайджан будет сотрудничать с ЕС в области альтернативной энергетики на освобожденных территориях
Азербайджан будет сотрудничать с ЕС в области альтернативной энергетики на освобожденных территориях
2 декабря 2021 г. 23:26
Исландские компании готовы работать в Азербайджане
Исландские компании готовы работать в Азербайджане
2 декабря 2021 г. 23:19
Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджан-ЕС
Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджан-ЕС
2 декабря 2021 г. 23:13
МИД Египта выразил соболезнования Азербайджану
МИД Египта выразил соболезнования Азербайджану
2 декабря 2021 г. 21:37
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
2 декабря 2021 г. 19:12
Президент Ильхам Алиев принял всемирно известного ученого Азиза Санджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял всемирно известного ученого Азиза Санджара
2 декабря 2021 г. 18:35
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
2 декабря 2021 г. 18:27
Посол Израиля обозначил основные направления сотрудничества с Азербайджаном
Посол Израиля обозначил основные направления сотрудничества с Азербайджаном
2 декабря 2021 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi