Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда рядом с Турцией

"Я счастлив в очередной раз находиться в Турции. Азербайджан всегда рядом с Турцией".

"Я счастлив в очередной раз находиться в Турции. Азербайджан всегда рядом с Турцией".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

По словам Дж. Байрамова, 44-дневная Отечественная война была самым ярким примером братских отношений Азербайджана и Турции. Азербайджан чувствовал поддержку Турции с начала Отечественной войны.

"И сегодня Турция оказывает нам поддержку в восстановлении освобожденных от оккупации территорий в процессе миростроительства", - заявил он.