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Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда рядом с Турцией

Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда рядом с Турцией "Я счастлив в очередной раз находиться в Турции. Азербайджан всегда рядом с Турцией".
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 14:08
Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда рядом с Турцией

"Я счастлив в очередной раз находиться в Турции. Азербайджан всегда рядом с Турцией".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

По словам Дж. Байрамова, 44-дневная Отечественная война была самым ярким примером братских отношений Азербайджана и Турции. Азербайджан чувствовал поддержку Турции с начала Отечественной войны.

"И сегодня Турция оказывает нам поддержку в восстановлении освобожденных от оккупации территорий в процессе миростроительства", - заявил он.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan always stands by Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan daim Türkiyənin yanındadır"

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