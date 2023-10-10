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Джейхун Байрамов: Азербайджан в кратчайшие сроки реализовал важные проекты на освобожденных территориях

Джейхун Байрамов: Азербайджан в кратчайшие сроки реализовал важные проекты на освобожденных территориях Азербайджан в кратчайшие сроки реализовал на освобожденных от оккупации территориях важные инфраструктурные проекты.
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 14:28
Джейхун Байрамов: Азербайджан в кратчайшие сроки реализовал важные проекты на освобожденных территориях

Азербайджан в кратчайшие сроки реализовал на освобожденных от оккупации территориях важные инфраструктурные проекты.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 27-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Министр отметил, что Азербайджан приступил к реализации масштабных работ по восстановлению и реконструкции в регионе сразу после освобождения территорий от армянской оккупации в 2020 году.

"За очень короткий период на освобожденных территориях были реализованы важные инфраструктурные проекты, в том числе строительство и ввод в эксплуатацию двух международных аэропортов. Строительство третьего аэропорта продолжается в Лачыне", - сказал он.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: 'Important infrastructure projects have been implemented in the liberated territories in a very short time'
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azad olunmuş ərazilərimizdə çox qısa müddətdə mühüm infrastruktur layihələri icra olunub"

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