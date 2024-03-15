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Джейхун Байрамов: Азербайджан, Турция и Грузия являются надежными партнерами

Джейхун Байрамов: Азербайджан, Турция и Грузия являются надежными партнерами Азербайджан, Турция и Грузия являются надежными и долгосрочными партнерами.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 11:19
Джейхун Байрамов: Азербайджан, Турция и Грузия являются надежными партнерами

Азербайджан, Турция и Грузия являются надежными и долгосрочными партнерами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонней встрече с главами МИД Турции и Грузии в Баку.

Байрамов назвал сегодняшнюю трехстороннюю встречу с турецким и грузинским коллегами важной инициативой.

"Уверен, что мы продолжим ориентироваться на проделанную работу по реализации принятых ранее обязательств, и в то же время будет способствовать обеспечению дальнейшего развития сотрудничества", - сказал министр.

Министр подчеркнул, что Азербайджан, Турция и Грузия как надежные партнеры, занимают передовые позиции в смягчении последствий геополитических потрясений. Байрамов также отметил, что в результате восстановления Азербайджаном своего суверенитета в регионе произошли исторические изменения.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan etibarlı tərəfdaşlar olaraq əsl körpü qurucuları kimi çıxış edir

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