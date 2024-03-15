Джейхун Байрамов: Азербайджан, Турция и Грузия являются надежными партнерами

Азербайджан, Турция и Грузия являются надежными и долгосрочными партнерами.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонней встрече с главами МИД Турции и Грузии в Баку.
Байрамов назвал сегодняшнюю трехстороннюю встречу с турецким и грузинским коллегами важной инициативой.
"Уверен, что мы продолжим ориентироваться на проделанную работу по реализации принятых ранее обязательств, и в то же время будет способствовать обеспечению дальнейшего развития сотрудничества", - сказал министр.
Министр подчеркнул, что Азербайджан, Турция и Грузия как надежные партнеры, занимают передовые позиции в смягчении последствий геополитических потрясений. Байрамов также отметил, что в результате восстановления Азербайджаном своего суверенитета в регионе произошли исторические изменения.