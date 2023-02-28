Джейхун Байрамов: Азербайджан стоит на позиции полного соблюдения принципов трехсторонних соглашений

Азербайджан стоит на позиции полного соблюдения принципов трехсторонних соглашений.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Первопричиной начала протестов на дороге Ханкенди-Лачын было нарушение Арменией пунктов трехстороннего договора, а именно пунктов касающихся гуманитарных вопросов.
"Когда начались протесты, Армения заявила что не имеет никакого отношения к этому и к вопросу безопасности на дороге пытаясь переложить всю ответственность на Азербайджан и Россию", - сказал Дж. Байрамов.
Однако, отметил министр, параллельно Армения ведет активную пропаганду искаженной информации о ситуации на дороге и пытается создать ажиотаж вокруг этой ситуации, при этом отказываясь обсуждать что либо.
"Азербайджан делает все возможное, чтобы протесты на дороге не принесли никаких гуманитарных последствий для армян проживающих в Карабахе. Несмотря на все сложности, Азербайджан стоит на позиции полного соблюдения трехсторонних соглашений и других договоренностей", - подытожил Байрамов.
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 79 дней.
В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.