О нас

Джейхун Байрамов: Азербайджан продвигает межкультурный и межрелигиозный диалог посредством глобальных инициатив

Джейхун Байрамов: Азербайджан продвигает межкультурный и межрелигиозный диалог посредством глобальных инициатив "Мир продолжает сталкиваться со многими проблемами, которые не знают границ. Эти вызовы, от тенденций изменения климата и укоренившейся бедности до роста напряженности и разрушительных пандемий, касаются всех нас, независимо от нашего места или нахождения
Внешняя политика
23 сентября 2023 г. 21:23
Джейхун Байрамов: Азербайджан продвигает межкультурный и межрелигиозный диалог посредством глобальных инициатив

"Мир продолжает сталкиваться со многими проблемами, которые не знают границ. Эти вызовы, от тенденций изменения климата и укоренившейся бедности до роста напряженности и разрушительных пандемий, касаются всех нас, независимо от нашего места или нахождения, и требуют смелых и единых действий".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении во время общих дискуссий на тему "Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: "Повестка дня 2030 года и ускорение деятельности, направленной на достижение мира, благополучия, прогресса для всех по Целям устойчивого развития" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нынешняя международная политика становится все более фрагментированной, что ведет к эрозии многосторонности.

Вызывает тревогу растущая тенденция нетерпимости и дискриминации, в частности, тревожная волна исламофобии и разжигания ненависти. Чтобы противостоять этому вызову, Азербайджан, имеющий многовековые традиции мультикультурализма, твердо верит в диалог, взаимопонимание и уважение между различными культурами и религиями. Правительство Азербайджана последовательно продвигает межкультурный и межрелигиозный диалог через такие значимые глобальные инициативы, как "Бакинский процесс» и "Мир во имя культуры".

На фоне растущих вызовов Организации Объединенных Наций важно продолжать укреплять международную солидарность и сотрудничество", - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycan qlobal təşəbbüslər vasitəsilə mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqu təşviq edir

Самое читаемое

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
16 сентября 2023 г. 22:07
Эрдоган встретился с Илоном Маском
Эрдоган встретился с Илоном Маском
18 сентября 2023 г. 01:18
Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести
Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести
18 сентября 2023 г. 16:11
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
19 сентября 2023 г. 14:42
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi