Джейхун Байрамов: Азербайджан продвигает межкультурный и межрелигиозный диалог посредством глобальных инициатив

"Мир продолжает сталкиваться со многими проблемами, которые не знают границ. Эти вызовы, от тенденций изменения климата и укоренившейся бедности до роста напряженности и разрушительных пандемий, касаются всех нас, независимо от нашего места или нахождения

"Мир продолжает сталкиваться со многими проблемами, которые не знают границ. Эти вызовы, от тенденций изменения климата и укоренившейся бедности до роста напряженности и разрушительных пандемий, касаются всех нас, независимо от нашего места или нахождения, и требуют смелых и единых действий".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении во время общих дискуссий на тему "Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: "Повестка дня 2030 года и ускорение деятельности, направленной на достижение мира, благополучия, прогресса для всех по Целям устойчивого развития" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нынешняя международная политика становится все более фрагментированной, что ведет к эрозии многосторонности.

Вызывает тревогу растущая тенденция нетерпимости и дискриминации, в частности, тревожная волна исламофобии и разжигания ненависти. Чтобы противостоять этому вызову, Азербайджан, имеющий многовековые традиции мультикультурализма, твердо верит в диалог, взаимопонимание и уважение между различными культурами и религиями. Правительство Азербайджана последовательно продвигает межкультурный и межрелигиозный диалог через такие значимые глобальные инициативы, как "Бакинский процесс» и "Мир во имя культуры".

На фоне растущих вызовов Организации Объединенных Наций важно продолжать укреплять международную солидарность и сотрудничество", - отметил министр.