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Джейхун Байрамов: Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии

Джейхун Байрамов: Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии.
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 20:42
Джейхун Байрамов: Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии

Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

На встрече было отмечено, что Азербайджан поддерживает установление стабильности и устойчивого мира в Сирии, в связи с чем готов участвовать в процессе восстановления страны.

В ходе встречи также была подчеркнута важность отмены односторонних санкций против Сирии, что будет способствовать восстановлению страны и ее региональной интеграции.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan will continue providing humanitarian aid to Syria
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Suriyaya humanitar yardımı davam etdirəcək

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