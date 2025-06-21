Джейхун Байрамов: Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии

Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.
На встрече было отмечено, что Азербайджан поддерживает установление стабильности и устойчивого мира в Сирии, в связи с чем готов участвовать в процессе восстановления страны.
В ходе встречи также была подчеркнута важность отмены односторонних санкций против Сирии, что будет способствовать восстановлению страны и ее региональной интеграции.