Джейхун Байрамов: Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии

Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии.

Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

На встрече было отмечено, что Азербайджан поддерживает установление стабильности и устойчивого мира в Сирии, в связи с чем готов участвовать в процессе восстановления страны.

В ходе встречи также была подчеркнута важность отмены односторонних санкций против Сирии, что будет способствовать восстановлению страны и ее региональной интеграции.