О нас

Байрамов: Азербайджан привержен продолжению усилий по продвижению мирной повестки

Байрамов: Азербайджан привержен продолжению усилий по продвижению мирной повестки Азербайджан привержен продолжению усилий по продвижению мирной повестки.
Внешняя политика
17 апреля 2023 г. 20:18
Байрамов: Азербайджан привержен продолжению усилий по продвижению мирной повестки

Азербайджан привержен продолжению усилий по продвижению мирной повестки.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в телефонном разговоре с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

В ходе беседы министр обратил внимание на нынешнюю ситуацию в регионе в постконфликтный период, на регулярные военно-политические провокации со стороны Армении, которые подрывают мирные и созидательные усилия Азербайджана. В этой связи было отмечено, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения Азербайджана и выступает против предложения о создании пограничного пункта для предотвращения злоупотреблений на Лачынской дороге.

Было заявлено, что, несмотря на неконструктивные шаги со стороны Армении, Азербайджан полон решимости продолжать усилия по продвижению мирной повестки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan sülh gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində səylərin davam etdirilməsində qərarlıdır"

Другие новости из категории

Посол Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел Турции
Посол Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел Турции
17 апреля 2023 г. 21:00
Дерек Хоган: США готовы поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Дерек Хоган: США готовы поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
17 апреля 2023 г. 20:25
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
17 апреля 2023 г. 20:03
Глава МИД Израиля прибудет в Азербайджан завтра
Глава МИД Израиля прибудет в Азербайджан завтра
17 апреля 2023 г. 17:24
Глава МИД обсудил с советником Госдепа США мирное соглашение между Баку и Ереваном
ФотоГлава МИД обсудил с советником Госдепа США мирное соглашение между Баку и Ереваном
17 апреля 2023 г. 16:34
Джейхун Байрамов: Армения должна немедленно освободить азербайджанских военных
Джейхун Байрамов: Армения должна немедленно освободить азербайджанских военных
17 апреля 2023 г. 16:27
Политолог: Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе выгодно Еревану
Политолог: Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе выгодно Еревану
17 апреля 2023 г. 16:20
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Иран обвинил Израиль в ухудшении своих отношений с Азербайджаном
Иран обвинил Израиль в ухудшении своих отношений с Азербайджаном
17 апреля 2023 г. 15:51
Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ШОС
ФотоОбсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ШОС
17 апреля 2023 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi