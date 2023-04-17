Байрамов: Азербайджан привержен продолжению усилий по продвижению мирной повестки

Азербайджан привержен продолжению усилий по продвижению мирной повестки.

Азербайджан привержен продолжению усилий по продвижению мирной повестки.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в телефонном разговоре с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

В ходе беседы министр обратил внимание на нынешнюю ситуацию в регионе в постконфликтный период, на регулярные военно-политические провокации со стороны Армении, которые подрывают мирные и созидательные усилия Азербайджана. В этой связи было отмечено, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения Азербайджана и выступает против предложения о создании пограничного пункта для предотвращения злоупотреблений на Лачынской дороге.

Было заявлено, что, несмотря на неконструктивные шаги со стороны Армении, Азербайджан полон решимости продолжать усилия по продвижению мирной повестки.