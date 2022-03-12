Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине

"Президенты Турции и Азербайджана работают над прекращением войны в Украине".

"Президенты Турции и Азербайджана работают над прекращением войны в Украине".

Как передает Report, об этом в интервью Haber Global заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, все акторы международных отношений должны сделать все возможное, чтобы остановить эту войну:

"К сожалению, это продолжается уже 17 дней. Число жертв растет каждый день. Думаю, вопрос нужно решать дипломатическим путем. Мы видим много инициатив в этом направлении. Сегодня многие мировые лидеры делают все возможное, чтобы остановить эту войну".

Министр иностранных дел Азербайджана также рассказал об отправленной в Украину гуманитарной помощи:

"Число людей, покидающих Украину, за две недели достигло 2,5 млн человек. Важно оказать гуманитарную помощь людям в этой ситуации. Азербайджан также активно работает в этом направлении. 26-27 февраля в Украину через Польшу были отправлены грузовые самолеты с лекарствами и средствами медицинского назначения. Следующие три самолета будут отправлены из Баку сегодня и завтра".

Байрамов также отметил встречу глав МИД России и Украины в рамках дипломатического форума в Анталье при посредничестве Турции.

"После длительного перерыва эта встреча стала очень важным шагом. Организация такой встречи в во время войны, является, прежде всего, показателем растущего международного авторитета Турции. С другой стороны, это пример уверенности и доверия к Турции. "Я бы расценил это как успех турецкой дипломатии", - сказал он.