О нас
Аудио новости

Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине

Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине "Президенты Турции и Азербайджана работают над прекращением войны в Украине".
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 23:24
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
Джейхун Байрамов

"Президенты Турции и Азербайджана работают над прекращением войны в Украине".

Как передает Report, об этом в интервью Haber Global заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, все акторы международных отношений должны сделать все возможное, чтобы остановить эту войну:

"К сожалению, это продолжается уже 17 дней. Число жертв растет каждый день. Думаю, вопрос нужно решать дипломатическим путем. Мы видим много инициатив в этом направлении. Сегодня многие мировые лидеры делают все возможное, чтобы остановить эту войну".

Министр иностранных дел Азербайджана также рассказал об отправленной в Украину гуманитарной помощи:

"Число людей, покидающих Украину, за две недели достигло 2,5 млн человек. Важно оказать гуманитарную помощь людям в этой ситуации. Азербайджан также активно работает в этом направлении. 26-27 февраля в Украину через Польшу были отправлены грузовые самолеты с лекарствами и средствами медицинского назначения. Следующие три самолета будут отправлены из Баку сегодня и завтра".

Байрамов также отметил встречу глав МИД России и Украины в рамках дипломатического форума в Анталье при посредничестве Турции.

"После длительного перерыва эта встреча стала очень важным шагом. Организация такой встречи в во время войны, является, прежде всего, показателем растущего международного авторитета Турции. С другой стороны, это пример уверенности и доверия к Турции. "Я бы расценил это как успех турецкой дипломатии", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan Ukraynadakı müharibənin dayandırılması istiqamətində səylər göstərir"

Самое читаемое

Российские карты будут принимать только семь стран
Российские карты будут принимать только семь стран
6 марта 2022 г. 08:15
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
7 марта 2022 г. 14:46
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
7 марта 2022 г. 11:36
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
7 марта 2022 г. 14:34
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России
6 марта 2022 г. 03:24
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
8 марта 2022 г. 03:40
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi