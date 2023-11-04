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Джейхун Байрамов: Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Германией

Джейхун Байрамов: Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Германией ”Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Германией".
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 20:22
Джейхун Байрамов: Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Германией

”Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Германией".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Дж Байрамов отметил, что президент Ильхам Алиев дважды в этом году посещал Германию: “Были проведены взаимные визиты и встречи с рядом других коллег”.

Министр отметил, что в Азербайджане действуют более 200 немецких компаний, которые инвестировали в нашу страну 810 млн долларов США.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan attaches great importance to development of relations with Germany
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan Almaniya ilə münasibətlərin inkişaf etməsinə böyük önəm verir”

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