Джейхун Байрамов: Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Германией

”Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Германией".

”Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Германией".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Дж Байрамов отметил, что президент Ильхам Алиев дважды в этом году посещал Германию: “Были проведены взаимные визиты и встречи с рядом других коллег”.

Министр отметил, что в Азербайджане действуют более 200 немецких компаний, которые инвестировали в нашу страну 810 млн долларов США.