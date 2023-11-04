Джейхун Байрамов: Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Германией

”Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Германией".
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Дж Байрамов отметил, что президент Ильхам Алиев дважды в этом году посещал Германию: “Были проведены взаимные визиты и встречи с рядом других коллег”.
Министр отметил, что в Азербайджане действуют более 200 немецких компаний, которые инвестировали в нашу страну 810 млн долларов США.