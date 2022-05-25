Джейхун Байрамов: Азербайджан предпринимает шаги для нормализации отношений с Арменией

"Азербайджан предпринимает шаги для нормализации отношений с Арменией, подписания мирного договора".

"Азербайджан предпринимает шаги для нормализации отношений с Арменией, подписания мирного договора".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью итальянскому информационному агентству Agenzia Nova.

По его словам, позиция Азербайджана всегда заключалась в обеспечении прочного мира, стабильности, развития и прогресса, основанного на принципах международного права:

"Даже когда часть наших территорий находилась под оккупацией около 30 лет, Азербайджан прилагал усилия для урегулирования конфликта мирным путем, путем переговоров, десятилетиями участвовал в переговорном процессе. На нынешнем этапе Азербайджан, освободив свои земли и обеспечив территориальную целостность, выступает с позиции нормализации отношений с соседней Арменией, подписания мирного договора и предпринимает шаги в этом направлении. Мы стремимся воспользоваться всеми международными платформами, которые могут внести реальный вклад в достижение этой цели".