Байрамов: Азербайджан не был инициатором напряженности в отношениях с США

Азербайджан не был инициатором напряженности в отношениях с США и заинтересован в дальнейшем развитии связей.

Азербайджан не был инициатором напряженности в отношениях с США и заинтересован в дальнейшем развитии связей.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, позиция Баку в этом вопросе ясна, причины возникшей напряженности также всем известны. Однако, как отметил Байрамов, в настоящее время наблюдается положительная тенденция.

Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений с США: "Мы всегда были хорошими партнерами, и сотрудничали в различных сферах, реализовали множество проектов. Азербайджан всегда был надежным партнером".

Байрамов добавил, что Баку ожидает от американской стороны взаимных шагов для полной нормализации отношений.