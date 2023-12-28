О нас

Байрамов: Азербайджан не был инициатором напряженности в отношениях с США

Байрамов: Азербайджан не был инициатором напряженности в отношениях с США Азербайджан не был инициатором напряженности в отношениях с США и заинтересован в дальнейшем развитии связей.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 17:21
Байрамов: Азербайджан не был инициатором напряженности в отношениях с США

Азербайджан не был инициатором напряженности в отношениях с США и заинтересован в дальнейшем развитии связей.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, позиция Баку в этом вопросе ясна, причины возникшей напряженности также всем известны. Однако, как отметил Байрамов, в настоящее время наблюдается положительная тенденция.

Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений с США: "Мы всегда были хорошими партнерами, и сотрудничали в различных сферах, реализовали множество проектов. Азербайджан всегда был надежным партнером".

Байрамов добавил, что Баку ожидает от американской стороны взаимных шагов для полной нормализации отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan was not cause of tension in relations with US
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "ABŞ ilə yaranmış gərginliyin səbəbkarı Azərbaycan deyildi"

Экслюзивные новости

Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi