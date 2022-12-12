Глава МИД: Азербайджан намерен интегрировать в общество граждан армянского происхождения

Азербайджан намерен интегрировать в общество граждан армянского происхождения, проживающих на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, с предоставлением им прав и свобод, которыми обладают все жители страны.

Азербайджан намерен интегрировать в общество граждан армянского происхождения, проживающих на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, с предоставлением им прав и свобод, которыми обладают все жители страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече глав МИД стран Восточного партнерства.

Министр отметил, что Конституция Азербайджана обеспечивает для этого необходимую правовую базу: "Расширение диалога и контактов правительства страны с жителями армянского происхождения направлено на обеспечение мирного сосуществования. Процесс нуждается в поощрении и поддержке".