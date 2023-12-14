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Глава МИД: Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США

Глава МИД: Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 15:22
Глава МИД: Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США

Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

"За первые 10 месяцев 2023 года наш товарооборот приблизился к 7 млрд долларов США. Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США, а Турция в экономику Азербайджана - 15 млрд долларов США. Мы считаем, что можем достичь еще больших показателей в ряде сфер", - сказал Байрамов.

Он отметил, что в ходе сегодняшней встречи также состоялось обсуждение деятельности турецких компаний на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan invested $20B in Türkiye's economy
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına 20 milyard ABŞ dolları investisiya qoyub"

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