Глава МИД: Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США

Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США.

Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

"За первые 10 месяцев 2023 года наш товарооборот приблизился к 7 млрд долларов США. Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США, а Турция в экономику Азербайджана - 15 млрд долларов США. Мы считаем, что можем достичь еще больших показателей в ряде сфер", - сказал Байрамов.

Он отметил, что в ходе сегодняшней встречи также состоялось обсуждение деятельности турецких компаний на освобожденных территориях.