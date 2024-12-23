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Джейхун Байрамов: Азербайджан и Сербия расширят двустороннее сотрудничество в ряде сфер

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Сербия расширят двустороннее сотрудничество в ряде сфер 14:29
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 14:51
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Сербия расширят двустороннее сотрудничество в ряде сфер

Азербайджан и Сербия расширят двустороннее сотрудничество в таких сферах, как энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), образование, наука, культура и туризм.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Белграде на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

По его словам, стороны постоянно работают в направлении расширения торгово-экономического сотрудничества, регулярно проводят встречи в рамках межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией: "Энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии, образование, наука, культура, туризм - это те области двустороннего сотрудничества, которые мы будем расширять".

Байрамов подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Сербией характеризуются высокой динамикой взаимных визитов высокого уровня, расширяющимися межпарламентскими связями, взаимодействием в рамках международных организаций, перспективным экономическим сотрудничеством, а также культурно-гуманитарными обменами:

"Взаимные визиты высокого уровня играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Мы оказываем взаимную поддержку в рамках международных организаций. Проведение в Азербайджане COP29 создало новые возможности для сотрудничества в области климатической дипломатии. Мы уверены, что выставка EXPO-2027, которая пройдет в Сербии, также внесет свой вклад в развитие партнерства между нашими народами".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan, Serbia to expand co-op in several areas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Serbiya arasında bərpa olunan enerji sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq genişləndiriləcək

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