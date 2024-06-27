Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузия всегда поддерживают инициативы друг друга

Взаимные визиты официальных лиц свидетельствуют о прочности двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, которые всегда поддерживают инициативы друг друга.

Взаимные визиты официальных лиц свидетельствуют о прочности двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, которые всегда поддерживают инициативы друг друга.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси.

"Существует трехсторонняя платформа Азербайджан-Турция-Грузия. Принят ряд важных решений и достигнуты договоренности по некоторым темам. Реализуемые нашими странами проекты очень важны с точки зрения транспортной и энергетической безопасности. Торговый оборот между странами составил 900 млн долларов, что превышает показатель прошлого года. Нефте- и газопроводы Азербайджана проходят через Грузию и поставляют энергоресурсы на мировые рынки. Эти проекты вносят большой вклад в развитие нашего региона. Проект зеленого энергетического коридора также можно назвать одним из важнейших проектов столетия", - отметил Байрамов.