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Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузия всегда поддерживают инициативы друг друга

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузия всегда поддерживают инициативы друг друга Взаимные визиты официальных лиц свидетельствуют о прочности двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, которые всегда поддерживают инициативы друг друга.
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 14:39
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузия всегда поддерживают инициативы друг друга

Взаимные визиты официальных лиц свидетельствуют о прочности двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, которые всегда поддерживают инициативы друг друга.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси.

"Существует трехсторонняя платформа Азербайджан-Турция-Грузия. Принят ряд важных решений и достигнуты договоренности по некоторым темам. Реализуемые нашими странами проекты очень важны с точки зрения транспортной и энергетической безопасности. Торговый оборот между странами составил 900 млн долларов, что превышает показатель прошлого года. Нефте- и газопроводы Азербайджана проходят через Грузию и поставляют энергоресурсы на мировые рынки. Эти проекты вносят большой вклад в развитие нашего региона. Проект зеленого энергетического коридора также можно назвать одним из важнейших проектов столетия", - отметил Байрамов.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan and Georgia always support each other's initiatives
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycanla Gürcüstan bir-birinin təşəbbüslərini hər zaman dəstəkləyir

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