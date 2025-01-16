Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузия не должны останавливаться на достигнутых успехах

Азербайджан и Грузия не должны останавливаться на достигнутых результатах.

Азербайджан и Грузия не должны останавливаться на достигнутых результатах.

Как сообщает Report, об этом 16 января в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

"Сотрудничество Азербайджана и Грузии уже доказало свою успешность. Совместными усилиями двух стран реализованы глобальные проекты, от которых мы получаем и будем получать пользу в будущем. Однако, мы продолжаем искать новые направления для развития сотрудничества", - отметил министр.

Байрамов также подчеркнул важность реализации конкурентоспособных проектов.