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Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузия не должны останавливаться на достигнутых успехах

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузия не должны останавливаться на достигнутых успехах Азербайджан и Грузия не должны останавливаться на достигнутых результатах.
Внешняя политика
16 января 2025 г. 17:42
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузия не должны останавливаться на достигнутых успехах

Азербайджан и Грузия не должны останавливаться на достигнутых результатах.

Как сообщает Report, об этом 16 января в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

"Сотрудничество Азербайджана и Грузии уже доказало свою успешность. Совместными усилиями двух стран реализованы глобальные проекты, от которых мы получаем и будем получать пользу в будущем. Однако, мы продолжаем искать новые направления для развития сотрудничества", - отметил министр.

Байрамов также подчеркнул важность реализации конкурентоспособных проектов.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Azərbaycan və Gürcüstan nail olduqları uğurlardan arxayınlaşa bilməz

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