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Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения договорились о признании территориальной целостности друг друга

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения договорились о признании территориальной целостности друг друга По итогам четырехсторонней встречи в Праге Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга. Это основа мирного договора.
Внешняя политика
14 октября 2022 г. 13:09
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения договорились о признании территориальной целостности друг друга

По итогам четырехсторонней встречи в Праге Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга. Это основа мирного договора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонней встрече в Астане со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Он напомнил, что в последний раз встреча в таком формате проходила в Душанбе в мае этого года: “В частности, в связи с мирным договором 2 октября в Женеве состоялась двусторонняя встреча, на которой Азербайджан представил Армении основные элементы мирного договора”.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan and Armenia agree to recognize each other's territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımaq barədə razılığa gəlib"

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