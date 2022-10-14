Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения договорились о признании территориальной целостности друг друга

По итогам четырехсторонней встречи в Праге Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга. Это основа мирного договора.

По итогам четырехсторонней встречи в Праге Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга. Это основа мирного договора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонней встрече в Астане со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Он напомнил, что в последний раз встреча в таком формате проходила в Душанбе в мае этого года: “В частности, в связи с мирным договором 2 октября в Женеве состоялась двусторонняя встреча, на которой Азербайджан представил Армении основные элементы мирного договора”.