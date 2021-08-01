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Джейхун Байрамов: Азербайджан готов оказать Турции любую помощь

Джейхун Байрамов: Азербайджан готов оказать Турции любую помощь Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
1 августа 2021 г. 17:24
Джейхун Байрамов: Азербайджан готов оказать Турции любую помощь

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report со ссылкой на МИД, министры обменялись мнениями по поводу лесных пожаров в Турции, операций по их тушению и осуществляемым спасательным работам.

Касательно помощи, направленной Турции по поручению Ильхама Алиева, глава ведомства отметил, что, как и всегда, Азербайджан находится рядом с братской Турцией и готов оказать любую помощь.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan ready to render any assistance to Turkey
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan bundan sonra da Türkiyəyə hər cür yardıma hazırdır"

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