Джейхун Байрамов: Азербайджан готов оказать Турции любую помощь

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report со ссылкой на МИД, министры обменялись мнениями по поводу лесных пожаров в Турции, операций по их тушению и осуществляемым спасательным работам.

Касательно помощи, направленной Турции по поручению Ильхама Алиева, глава ведомства отметил, что, как и всегда, Азербайджан находится рядом с братской Турцией и готов оказать любую помощь.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.