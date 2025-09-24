Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Джейхун Байрамов: Азербайджан активно вносит вклад в поддержание международного и регионального мира

    24 сентября, 2025
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на встрече высокого уровня по Глобальной инициативе развития, проходившей в Нью-Йорке.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию главы МИД в соцсети Х.

    "Азербайджан поддерживает выдвинутые китайской стороной Глобальную инициативу развития, Глобальную инициативу безопасности и Глобальную инициативу цивилизаций. Эти инициативы способствуют миру, стабильности и общему благосостоянию в мире, тесно соответствуют нашим целям и отражают наш подход, основанный на сотрудничестве и инклюзивности в борьбе с глобальными вызовами.

    Азербайджан, будучи надежным партнером в регионе, активно вносит вклад в поддержание международного и регионального мира", - говорится в публикации.

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan beynəlxalq və regional sülhün qorunmasına fəal töhfə verir

