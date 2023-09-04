Джейхун Байрамов: Армения всячески препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения Карабаха

Армения всячески препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, распространяя ложные утверждения относительно дороги Лачын-Ханкенди.

Армения всячески препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, распространяя ложные утверждения относительно дороги Лачын-Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в рамках официального визита в эту страну.

Было отмечено, что по лачынской дороге ежедневно проезжают армянские жители Карабаха, а для перевозки крупных грузов Азербайджан предложил использовать дорогу Агдам-Ханкенди.

