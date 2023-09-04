О нас

Джейхун Байрамов: Армения всячески препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения Карабаха

Джейхун Байрамов: Армения всячески препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения Карабаха Армения всячески препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, распространяя ложные утверждения относительно дороги Лачын-Ханкенди.
Внешняя политика
4 сентября 2023 г. 20:47
Джейхун Байрамов: Армения всячески препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения Карабаха

Армения всячески препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, распространяя ложные утверждения относительно дороги Лачын-Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в рамках официального визита в эту страну.

Было отмечено, что по лачынской дороге ежедневно проезжают армянские жители Карабаха, а для перевозки крупных грузов Азербайджан предложил использовать дорогу Агдам-Ханкенди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Armenia disseminates false allegations around Lachin-Khankandi road
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan Laçın-Xankəndi yolu ətrafında yalan iddialar yayır"

Самое важное

Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию
Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию
4 сентября 2023 г. 15:13
AОКП: Получив ответ, незамедлительно обеспечим доставку продовольствия груза жителям Ханкенди
AОКП: Получив ответ, незамедлительно обеспечим доставку продовольствия груза жителям Ханкенди
4 сентября 2023 г. 13:56
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
2 сентября 2023 г. 14:06
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
2 сентября 2023 г. 13:04
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
2 сентября 2023 г. 11:43
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
2 сентября 2023 г. 10:02
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
1 сентября 2023 г. 19:30
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
1 сентября 2023 г. 18:25
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
1 сентября 2023 г. 15:15
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
1 сентября 2023 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi